Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак высказался об участии польских наёмников в боевых действиях на Украине.

Издание Polsat опубликовало свежее интервью с польским министром обороны Мариушем Блащаком, который публично утверждает, что на территории Украины находится небольшое количество наёмников, прибывших из Польши для участия в конфликте против России. Также Блащак отметил, что их нахождение в зоне боевых действий создано "искусственно".

По мнению Мариуша Блащака, участие польских наёмников в боевых действиях на территории Украины не является проблемой и не способствует эскалации конфликта.