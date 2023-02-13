Актер Михаил Ефремов передумал выходить из тюрьмы

Российский актер, осужденный за смертельное ДТП отозвал свое прошение об изменении меры пресечения.

Известный российский актер Михаил Ефремов, которому суд присудил 7,5 лет лишения свободы за совершенное ДТП со смертельным исходом, больше не желает, чтобы ему меняли меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в суде.

"В Алексеевский суд Белгородской области поступило ходатайство адвоката Михаила Ефремова об отзыве ходатайства о замене меры пресечения содержания под стражей, на принудительные работы", - говорится в публикации.

По какой причине актер передумал выходить из тюрьмы не сообщается. Решение о прекращении производства по ходатайству будет объявлено 17 февраля.