СВР: США подготовили 60 боевиков для совершения терактов в России и СНГ

Служба внешней разведки РФ сообщила о подготовке шестидесяти боевиков для совершения террористических актов на постсоветском пространстве.

В понедельник российская Служба внешней разведки опубликовала пресс-релиз, согласно которому в январе текущего года американские войска подготовили порядка шестидесяти боевиков на базе Эт-Танф в Сирии. По данным СВР, целью завербованных боевиков является совершение терактов в России и странах Содружества независимых наций.

Также в ведомстве отметили, что подготавлиемые Пентагоном боевики ранее уже состояли в запрещённых террористических организациях, подконтроьных "Аль-Каиде" и "ИГИЛ".