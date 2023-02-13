Рэпер Machine Gun Kelly изменил Меган Фокс с гитаристкой

Молодой возлюбленный Меган Фокс рэпер Machine Gun Kelly изменил ей с гитаристкой во время гастролей.

Актриса Меган Фокс уличила своего молодого возлюбленного рэпера Колсона Бейкера, более известного под псевдонимом Machine Gun Kelly, в измене с гитаристкой Софи из его команды. Все произошло якобы во время гастролей.

Появились слухи, что звездная пара распалась. Меган уже удалила все совместные фотографии с Бейкером.

Кроме того, звезда "Трансформеров" поделилась кадром, который подписала строчкой из песни Бейонсе про измены. "Вишенкой на торте" в череде ответных мер, стала подписка Фокс на давнего врага Бейкера известного рэпера Эминема.