Хакеры Killnet объявили о взломе сайта авиабазы Рамштайн в Германии

Российские хакеры из группировки Killnet заявили, что взломали сайт авиационной базы Рамштайн в Германии.

13 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что российские хакеры из группировки Killnet взломали официальный веб-сайт авиабазы Рамштайн, являющуюся опорным пунктом военно-воздушных сил США на территории Германии, штаб-квартирой ВВС США в Европе и одной из баз НАТО.

«Отвалилась база, как-то так», — заявили хакеры Killnet.

Отмечается, что при попытке открыть сайт из Брюсселя страница не загружается, а через какое-то время выдает сообщение, что время ожидания истекло, а если открывать страницу из Берлина, появляется картинка с эмблемой командования НАТО, но функционал сайта авиабазы Рамштайн недоступен, в то время как из Москвы страница просто не открывается.