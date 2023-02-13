Звезды Голливуда Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в четвертый раз

Всемирно известная голливудская актерская супружеская пара стала родителями в четвертый раз.

О том, что звезда сериала "Сплетница" снова стала мамой поклонники догадались по фотографии, на которой актриса предстала в полный рост без округлившегося живота. Подписчики не смогли мимо такого события.

"Она незаметно рожает, а потом появляется вот так, в обтягивающей рубашке?? Как она хороша в этом!!", "Это видимо объявление о рождении", "Мне нравится, что они умеют держать сокровенные вещи в тайне", - обсудили событие фанаты.