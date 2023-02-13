Песков: Киев остановил переговоры о перемирии по команде сверху

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мирные переговоры с украинской стороной, которые начались прошлой весной, прекратились одномоментно, как будто по чьей-то команде.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов 13 февраля, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз высказал мнение, что российско-украинские переговоры прекратились, потому что так решил Запад.

Комментируя это высказывание, Дмитрий Песков отметил, что об этом факте российская сторона заявляла неоднократно. Он подчеркнул, что это же говорил и президент России Владимир Путин.

Тогда, по результатом сложных переговоров был даже составлен и согласован документ, но потом резко, словно по команде, украинские переговорщики покинули стол переговоров. Связь оборвалась, уточнил Песков.