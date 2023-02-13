«Был здоров»: Аркадий Инин рассказал про загадочную смерть младшего сына в Турции

Накануне трагедии у Константина не было жалоб на здоровье, и причина его гибели до конца не раскрыта.

Российский сценарист и драматург Аркадий Инин в эфире одной из телепередач рассказал о внезапной смерти своего младшего сына Константина на отдыхе в Турции, сообщает 5-tv.ru.

По словам знаменитости, трагедия случилась в 2022 году. Константин ни на что не жаловался, «был бодр и здоров» до последнего дня. Но после утреннего заплыва в бассейне и завтрака он почему-то упал замертво.

«Никогда на сердце не жаловался, но по внешним проявлениям были дикая испарина и рвота. Говорят, это признак инфаркта», — поделился драматург.

Точную причину смерти сына он не знает до сих пор. Примечательно, что Константин скончался в день рождения своей матери Инны Ивановой - та ушла из жизни годом раньше, в 2021 году.

Инин признался, что о смерти Константина узнал от его старшего брата Вадима только через сутки. А брату о гибели родного человека сообщили друзья покойного, с которыми тот уехал на отдых.