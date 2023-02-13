Президент Молдовы Майя Санду заявила о подготовке госпереворота в стране

По словам президента Молдовы Майи Санду, РФ ведет подготовку диверсий, чтобы совершить государственный переворот в стране.

Как передает INTERFAX.RU, она рассказала о предупреждениях президента Украины Владимира Зеленского о готовящихся действиях по дестабилизации обстановки в Молдове со стороны российских спецслужб.

Информация, которую передал украинский лидер, была подтверждена молдавской Службой информации и безопасности.

Майя Санду подчеркнула, что Россией ранее уже была предпринята подобная попытка, но планы не смогли реализоваться благодаря противодействию службы безопасности Молдовы.

Добиться возмущения населения страны планировалось с помощью создания энергетического кризиса. А далее они собирались реализовать «агрессивные действия в ходе протестов», уточнила Санду.

Президент призвала граждан не паниковать и довериться органам безопасности, которые контролируют ситуацию.