Президент Молдовы Майя Санду заявила о подготовке госпереворота в стране
По словам президента Молдовы Майи Санду, РФ ведет подготовку диверсий, чтобы совершить государственный переворот в стране.
Как передает INTERFAX.RU, она рассказала о предупреждениях президента Украины Владимира Зеленского о готовящихся действиях по дестабилизации обстановки в Молдове со стороны российских спецслужб.
Информация, которую передал украинский лидер, была подтверждена молдавской Службой информации и безопасности.
Майя Санду подчеркнула, что Россией ранее уже была предпринята подобная попытка, но планы не смогли реализоваться благодаря противодействию службы безопасности Молдовы.
Добиться возмущения населения страны планировалось с помощью создания энергетического кризиса. А далее они собирались реализовать «агрессивные действия в ходе протестов», уточнила Санду.
Президент призвала граждан не паниковать и довериться органам безопасности, которые контролируют ситуацию.
Опубликовано: Наталья Замечалова