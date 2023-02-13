Кадыров указал на необходимость «забрать» Одессу и Харьков для безопасности России
2023-02-13 15:06
Глава Чечни заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков для безопасности России.
В рамках проведения специальной военной операции в Украине нужно забрать Одессу и Харьков, чтобы обезопасить территорию России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Надо забрать Одессу и Харьков. А потом вот так обезопасить свою территорию", - сказал чеченский лидер.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что у России есть "живая сила, которая способна дойти до Киева".
Опубликовано: Максим Алексеев