Болтон назвал Путина «жестким и хладнокровным профессионалом»

Бывший советник президента США Джон Болтон рассказал о своём отношении к Владимиру Путину.

13 февраля экс-советник президента Соединённых Штатов Джон Болтон дал интервью изданию Public Broadcasting Service, где публично заявил, что Владимир Путин производит на него впечатление человека "жесткого и хладнокровного", при этом являющегося настоящим профессионалом своего дела.

По мнению Болтона, Путин осознаёт ту важную роль, которую Россия играет во всём мире, ввиду чего пытается продемонстрировать общественности значимость российского государства.