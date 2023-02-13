Авербух объявил тур звезд «Ледникового периода» в поддержку Костомарова

Собранные средства коллеги намерены передать семье больного фигуриста. Шоу увидят зрители в двадцати городах России.

Роман Костомаров с января находится в больнице. У спортсмена обнаружили сложную форму пневмонии. На ее фоне у фигуриста развились сепсис и другие заболевания. СМИ недавно написали, что Костомарову ампутировали обе стопы, но близкие эту информацию не подтвердили, сообщает СтарХит.

Коллеги Романа помогают Роману и его родным, чем могут. Татьяна Навка обратилась к лучшим врачам за помощью, а Илья Авербух объявил всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе», цель которого - поддержать 46-летнего фигуриста. Он стартует в ближайшие дни.

«Это ежегодный, уже 19-й всероссийский тур. Как обычно, мы планировали его заранее, еще в прошлом году, однако жизнь внесла тяжелые коррективы. Мы решили изменить планы и бросить силы на то, чтобы тур прошел в поддержку Ромы. Это не развлекательное мероприятие для нас, а объединяющее", - рассказал Авербух.

Илья также отметил, что Костомаров - часть их "ледовой семьи", в которой они прошли вместе "огромный путь длиной в 19 лет".

"В семье люди должны поддерживать один одного. Мы, со своей стороны, постараемся поддерживать Романа и его семью и морально, и материально. Уверен, что зрители также смогут передать ему свою энергию любви и показать: он не один, мы все вместе", - добавил фигурист.

Планируется, что шоу покажут более, чем в 20 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, Уфе, Ярославле, Туле.