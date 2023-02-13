Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Беларусь с рабочим визитом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сейярто прилетел в Беларусь для переговоров с коллегами.

13 февраля пресс-служба Петера Сийярто сообщила, что венгерский политик прилетел в Минск, где встретится с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, занявшим данный пост после смерти его предыдущего лидера Владимира Макея. Также Сийярто проведёт переговоры с белорусским министром экономики Сергеем Червяковым.

Сам Петер Сийярто утверждает, что во время поездки в Минск намерен призвать мировую общественность к способствованию наступления мира на территории Украины.