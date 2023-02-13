Эксперты объяснили, как нужно торговаться в Китае

В Поднебесной жители просто обожают торговаться, причем не только на рынках, но и магазинах и отелях.

В Китае торгуются все и повсюду. Даже в дорогом отеле имеется шанс забронировать понравившийся номер в полцены. Если человек не торгуется, в глазах китайца он просто не умеет покупать. В Поднебесной торг - это своеобразный национальный спорт, сообщает автор онлайн школы китайского языка на платформе Дзен.

Но, чтобы торг прошел хорошо, делать это нужно по правилам. Прежде, чем торговаться, нужно пробежаться по соседним магазинам/лавкам, чтобы понять, сколько стоит понравившаяся вещь.

Никогда не стоит покупать товар по начальной цене. Китайцы довольно хитрый народ, потому с легкостью могут обмануть наивного иностранца. Обычно цены накручивают в 2-3 раза, так что спешить не стоит.

Услышав начальную цену, надо предложить свою - вдвое ниже. Китаец скажет, что по такой цене ничего не купишь, но это неправда. Но торговаться нужно лишь тогда, когда есть четкие намерения приобрести товар. Потому что сбивать цену и не покупать здесь считается дурным тоном.

Если ты изначально хотел купить вещь, скажем, за 10 юаней, то такую цену нужно и назвать. Китаец убедится в серьезности намерения купить товар. Но нужно знать, что цена соответствует рыночной.

Хорошее оружие в искусстве торгов - юмор. Можно пошутить - “ого, это цена за 10 штук”? Китайцу она понравится.

Если китаец уперся, не уступает в цене, нельзя сдаваться. Жители Поднебесной - настоящие актеры, и на провокации вроде “от сердца отрываю эту вещь” не стоит вестись.

Если сказать, что видел такую же вещь дешевле, чем здесь, китаец, скорее всего, уступит. Если не хочет уступать - не надо стесняться развернуться и уйти из лавки/магазин.

Обычно сердце продавца ёкает. И окликнет потенциального покупателя, чтобы деньги не утекли к его конкурентам.