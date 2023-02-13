Хаматова прокомментировала скандал с Ахеджаковой в театре «Современник»

Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала решение о снятии с репертуара «Современника» спектаклей с участием Лии Ахеджаковой.

Известная российская актриса и бывший заместитель художественного руководителя театра "Современник" записала видеообращение в поддержку Лии Ахеджаковой. Ранее театр снял с репертуара все спектакли актрисы.

"Гениальную русскую актрису, которая 45 лет проработала в театре "Современник", Лию Ахеджакову оставили без работы. Возможность работать с ней, была одной из причин, почему я пришла в этот театр. Лия Ахеджакова олицетворение "Современника", - сказала она.

Чулпан Хаматова подчеркнула, что "потеряла дар речи от случившегося" и обвинило руководство театра в "отвратительной трусости".