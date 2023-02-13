Столтенберг назвал НЛО над США активизацией разведки Китая и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что неопознанные летающие объекты над США являются примером активизации разведки Китая и России.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе прокомментировал появление неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве США.

«Это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО», — заявил Столтенберг, комментируя инцидент с китайским аэростатом.

Напомним, 28 января текущего года в воздушное пространство США зашёл китайский стратосферный аппарат, который, по официальному заявлению МИД КНР, является отклонившимся от маршрута из-за ветра гражданским и научным объектом.