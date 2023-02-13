Экс-советник Трампа Джон Болтон назвал Путина «хладнокровным профессионалом»

Экс-советник по нацбезопасности Трампа Джон Болтон назвал президента России Владимира Путина «хладнокровным профессионалом».

В понедельник, 13 февраля 2023 года, бывший советник 45-й президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью американскому телеканалу Public Broadcasting Service рассказал о своём личном отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — признался Болтон.

Джон Болтон дважды посещал Москву за время нахождения на посту советника Трампа, где лично встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.