Авербух запустил гастроли шоу Ледниковый период, все средства от которого пойдут на лечение Костомарова

Илья Авербух объявил о гастролях "Ледникового периода", цель которых помочь Роману Костомарову, который находится в крайне тяжелом состоянии, встать на ноги.

Друзья и коллеги Романа Костомарова не остались в стороне, наблюдая за тем, как борется за жизнь 46-летний фигурист.

Илья Авербух объявил о старте всероссийского тура "Ледниковый период".

Гастроли начнутся в Череповце 24 февраля и займут 3 месяца.

Все средства от выступлений будут направлены на лечение Костомарова.