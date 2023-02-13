Авербух запустил гастроли шоу Ледниковый период, все средства от которого пойдут на лечение Костомарова
2023-02-13 17:15
Илья Авербух объявил о гастролях "Ледникового периода", цель которых помочь Роману Костомарову, который находится в крайне тяжелом состоянии, встать на ноги.
Друзья и коллеги Романа Костомарова не остались в стороне, наблюдая за тем, как борется за жизнь 46-летний фигурист.
Илья Авербух объявил о старте всероссийского тура "Ледниковый период".
Гастроли начнутся в Череповце 24 февраля и займут 3 месяца.
Все средства от выступлений будут направлены на лечение Костомарова.
Опубликовано: Наталья Гончарова