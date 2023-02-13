«РИА новости»: войска РФ продвинулись в восточной части Артемовска
2023-02-13 17:38
Военкоры издания "РИА Новости" сообщили о продвижении российских войск в городе Артемовск на территории ДНР.
13 февраля военные корреспонденты "РИА Новости" взяли интервью у бойца частной военной кампании "Вагнер", который утверждает, что во время тяжёлых боёв с украинскими войсками подразделения армии России смогли продвинуться к восточной части Артемовска, установив контроль практически над всем районом.
По данным опрошенного бойца ЧВК, с занимаемых российскими военными части Артемовска виден западный район города, который также будет взят в ближайшее время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей