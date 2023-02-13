Власти Турции полностью снесут город Нурдагы из-за землетрясения

Турецкое правительство приняло решение о полном сносе местного города Нурдагы.

13 февраля ряд западных журналистов сообщил о намерениях турецкого правительства полностью снести город Нурдагы, отказавшись от планов по его восстановлению после серии разрушительных землетрясений. По мнению чиновников, инфраструктура Нурдагы и жилые комплексы города пострадали так сильно, что их лучше снести, устранив населённый пункт с карт.

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что все жители страны, пострадавшие от землетрясения, получат от государства компенсацию в виде годового покрытия аренды жилья.