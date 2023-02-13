МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Французское внешнеполитическое ведомство призвало своих граждан покинуть территорию Беларуси в срочном порядке.

В понедельник вечером Министерство иностранных дел Франции опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором обратилось к французским гражданам, находящимся на территории Беларуси. В тексте релиза сказано, что французы должны незамедлительно покинуть Беларусь из-за боевых действий в Украине.

Примечательно, что ранее в тот же день посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию из-за того, что те якобы могут быть насильно мобилизованы.