В городе Батуми на пляже взорвалась морская мина

Местные жителе сообщили, что в грузинском городе Батуми на пляже взорвалась морская мина.

13 февраля российское интернет-издание Readovka, со ссылкой на местных жителей, сообщило о том, что у берега Чёрного моря в городе Батуми на юго-западе Грузии взорвалась морская мина, принадлежность которой какой-либо стороне неизвестна.

Местные жители сообщили, что жертв и пострадавших в результате данного инцидента в Батуми нет. На данный момент неизвестно о том, работают ли на месте экстренные службы.