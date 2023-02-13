МИД Франции посоветовало своим гражданам срочно покинуть территорию Беларуси

МИД Франции по неназванным причинам посоветовало своим гражданам срочно покинуть территорию Беларуси.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, Министерство иностранных дел Французской Республики на официальном веб-сайте выступило с настоятельным призывом к гражданам Франции незамедлительно покинуть территорию Беларуси.

Настоятельность объясняется напряженностью, вызванной «сосредоточением российских войск у границ Украины и участившимися нарушениями режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке страны», однако точные причины для выезда граждан Франции с территории Беларуси французское внешнеполитическое ведомство не указало.