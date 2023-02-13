Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у берегов Великобритании в Северном море

Британское геологическое общество сообщило, что у берегов Великобритании в акватории Северного моря произошло землетрясение магнитудой 3,7.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, британский таблоид Daily Mirror, со ссылкой на Британское геологическое общество, сообщило о том, что подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксирован у побережья Норфолка на востоке Англии.

Отмечается, что очаг данного подземного толчка в Северном море залегал на глубине 10 километров, что считается неглубоким землетрясением, которые ощущаются сильнее, чем более глубокие.