Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Румынии.

В понедельник вечером, 13 февраля 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщило о том, что в 14 километрах к северо-западу от города Тыргу-Жиу на юго-западе Румынии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Отмечается, что очаг подземного толчка в городе, где проживает около 97 100 человек залегал на глубине 8 километров.

На данный момент какой-либо информации о пострадавших и разрушениях в результате произошедшего в Турции землетрясения нет.