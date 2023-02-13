На юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

Румынский национальный институт исследований развития физики Земли сообщил о землетрясении на юго-западе страны.

Сильное землятресение магнитудой в 5,2 балла произошло в провинции Олтении, уезеде Горж, расположенном на юго-западе Румынии, сообщил Национальный институт исследований развития физики Земли.

"В 16:58 произошло сильное землятресение магнитудой 5,2 балла на глубине 15 километров", - говорится в сообщении ученых.

Информации о жертва пока не поступало. Землетрясение почувствовали не только в столице Румынии, городе Бухаресте, расположенном в 207 км от эпицентра, но и в соседней Молдавии.