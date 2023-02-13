Столтенберг: блок НАТО готовился к конфликту в Украине начиная с 2014 года

Генеральный секретарь НАТО признал, что альянс начал подготовку к вооруженному конфликту в Украине начиная с 2014 года.

Происходящее в Украине, стало продолжением событий, начавшихся в 2014 году, отметил Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он отметил, что российская спецоперация продемонстрировала важность проведенных ранее в НАТО мероприятий по усилению коллективной обороны.

"Конфликт, начавшийся в 2014 году привел к повышению готовности коллективных сил НАТО и усилению его восточного фланга", - сказал глава альянса.

Столтенберг подчеркнул, что спецоперация России в Украине не стала неожиданной для НАТО.