Блок НАТО создаст виртуальную сеть спутников-шпионов

Государства Североатлантического альянса намерены создать сеть виртуальных спутников для разведки и обмена данными.

В ходе заседания глава оборонных ведомств стран НАТО 14-15 февраля планируется согласовать вопрос развертывания сети виртуальных спутников для ведения разведки и обмена данными, заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожиданию согласования вопроса по созданию виртуальной сети национальных и коммерческих спутников, что поспособствует развитию разведки и наблюдения", - сказал он.

Столтенберг отметил, что такая работа потребует дополнительных инвестиций в оборону.