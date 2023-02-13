Bloomberg: Блинкен может встретиться с главой МИД КНР на этой неделе

Глава Госдепа США Энтони Блинкен может встретиться с министром иностранных дел КНР Ван И уже на этой неделе.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что глава Государственного департамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен может встретиться главой Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 17-19 февраля.

Отмечается, что это будут первые очные переговоры Блинкена и Ван И после инцидента с китайским аэростатом.

Напомним, Энтони Блинкен решил отложить запланированный визит в Китай из-за захода неопознанного летающего объекта в воздушное пространство Соединённых Штатов, который, согласно заявлению МИД КНР был китайским гражданским метеозондом, отклонившимся от маршрута из-за сильного ветра.