Банды мародеров в Турции вынуждают зарубежных спасателей покинуть страну

Иностранные спасатели, опасаясь банд мародеров, вынуждены остановить работы по поиску людей под завалами и покинуть населенные пункты, пострадавшие от землетрясения.

Так, спасатели из Германии, Австрии и Израиля уже свернули спасательные операции, пишет NEWS.RU.

Власти Турции постоянно ужесточают меры против грабителей, но они оказываются малоэффективными.

В пострадавших от стихии регионах введен режим чрезвычайного положения, наряды полиции усилены, мародеров публично линчуют и демонстрируют видео в местных СМИ, но и эти беспрецедентные меры существенно не меняют плачевную ситуацию зоне бедствия.

Грабежи начались уже на следующий день после катастрофического землетрясения. Мародеры выносили из уцелевших частных квартир, домов и торговых точек ценности мешками. Берут все: продукты, технику, мебель, ювелирные украшения и т.д.

Местные СМИ сообщают о сотне мародеров, которые были пойманы на месте преступления и арестованы.