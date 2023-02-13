В Ярославской области из-за разрыва газопровода произошёл взрыв

ГУ МЧС России по Ярославской области сообщило, что из-за разрыва газопровода «Ухта – Торжок – 3» произошёл взрыв.

В понедельник ночью, 13 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ярославской области, сообщило о том, что в окрестностях деревни Еремейцево в Мышкинском муниципальном районе из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода «Ухта – Торжок – 3» произошёл взрыв.

Отмечается, что противоаварийная система сработала в штатном режиме благодаря чему к моменту приезда пожарных горения на газопроводе уже не было. В результате инцидента жертв и пострадавши нет.