В Албании начались беспорядки у здания парламента

Издание Albanian Daily news сообщает, что на антиправительственной протестной акции у парламента Албании начались беспорядки.

Протестующие забрасывают здание пиротехникой, пытаются оттеснить полицейских, установивших кордон у парламента.

Инициатором протестов стал бывший президент страны Сали Берши, который обвиняет нынешнего премьер-министра Эди Раму в коррупции.

Протестующие вместе и Беришем призывают к отставке Рамы и начале расследования в отношении него.