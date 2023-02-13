В Албании начались беспорядки у здания парламента
2023-02-13 22:30
Издание Albanian Daily news сообщает, что на антиправительственной протестной акции у парламента Албании начались беспорядки.
Протестующие забрасывают здание пиротехникой, пытаются оттеснить полицейских, установивших кордон у парламента.
Инициатором протестов стал бывший президент страны Сали Берши, который обвиняет нынешнего премьер-министра Эди Раму в коррупции.
Протестующие вместе и Беришем призывают к отставке Рамы и начале расследования в отношении него.
Опубликовано: Светлана Репина