Экс-премьер Молдовы Кику: Украина пытается втянуть Кишинев в конфликт

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику, возглавляющий Партию развития и объединения, обвинил Киев в попытках втягивания Кишинева в конфликт.

Он сказал, что некоторые украинские официальные лица делают такие попытки в различных формах.

По словам Кику, это происходит из-за снижения внимания мирового сообщества к ситуации на Украине.

Он считает, что для активизации темы для мировых политиков Украине необходимо, чтобы в конфликт было вовлечено как можно больше сторон.