Лукашенко: Беларусь не останется в стороне от конфликта в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о роли Беларусь в украинском конфликте.

Белорусский президент высказался о том, какова роль страны в конфликте, которой разгорелся на территории Украины.

По словам Александра Лукашенко, Республика Беларусь не будет "отсиживаться в стороне" от конфликта. Скоро, добавил он, придет время выбирать сторону.

"Придет время, буквально уже завтра, когда нужно будет определяться, занимать определенную позицию", — заявил Лукашенко.