Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали статью, в которой рассказывалось об ударе России по украинским энергетическим и военным объектам.

В комментариях многие выразили уверенность в том, что Украина потерпит поражение, несмотря на поставки западного оружия.

Читатели призвали прекратить поставки вооружений на Украину и поставить ультиматум Зеленскому.

По их мнению, президент Украины должен либо сесть за стол переговоров, либо подписать документ о капитуляции.