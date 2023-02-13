Читатели Daily Mail предложили прекратить поставки оружия на Украину и поставить ультиматум Зеленскому
2023-02-13 22:59
Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали статью, в которой рассказывалось об ударе России по украинским энергетическим и военным объектам.
В комментариях многие выразили уверенность в том, что Украина потерпит поражение, несмотря на поставки западного оружия.
Читатели призвали прекратить поставки вооружений на Украину и поставить ультиматум Зеленскому.
По их мнению, президент Украины должен либо сесть за стол переговоров, либо подписать документ о капитуляции.
Опубликовано: Светлана Репина