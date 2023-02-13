Кирби: у США нет данных о намерениях России совершить переворот в Молдове
2023-02-13 23:05
Соединенные Штаты не подтвердили, что Россия собиралась дестабилизировать обстановку и сменить конституционный строй в Республике Молдова.
Заявления президента Молдовы Майи Санду о том, что в стране готовился переворот, прокомментировал представитель Белого дома Джон Кирби.
Он сообщил, что США не располагает данными о попытках «передать страну в распоряжение РФ».
Кирби уточнил, что не имеет какого-либо независимого подтверждения этой информации.
Он также подчеркнул, что Америка полностью на стороне правительства Молдовы и ее народа.
Опубликовано: Наталья Замечалова