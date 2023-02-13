Blick: Швейцария столкнулась с нехваткой лекарств

Издание Blick со ссылкой на главу фармацевтического общества pharmaSuisse Мартину Руггли сообщает о дефиците лекарств в Швейцарии.

По ее словам, в стране наблюдается нехватка различных видов лекарственных препаратов, недоступными остаются около 7% средств, возмещаемых по медстраховке.

Среди препаратов, недостаток которых ощущается особенно остро, Руггли назвала антибиотики и обезболивающие, а также лекарства от эпилепсии, депрессии, повышенного давления.

Причина дефицита заключается в нарушении поставок компонентов лекарств из Индии и Китая во время пандемии.