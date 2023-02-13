Илон Маск прокомментировал неизвестные объекты над США: «Просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне»

Миллиардер Илон Маск опубликовал в своей соцсети Twitter ироничный по по поводу летающих объектов, сбитых над США.

Он призвал не волноваться и сообщил, что это был «кое-кто из его друзей», заглянувших к нему в гости.

Пост Маска собрал без малого 70 млн просмотров всего за несколько часов, лайк поставили более 500 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что американский истребитель сбил очередной летающий объект неизвестного происхождения над озером Гурон.