МИД Канады призвал своих граждан срочно покинуть Беларусь
2023-02-13 23:56
МИД Канады и посольство этой страны рекомендовали своим гражданам уехать из Беларуси.
Согласно заявлению канадских ведомств, канадское посольство в Польше сейчас имеет весьма ограниченные возможности.
В связи с этим гражданам Канады настоятельно рекомендуется воспользоваться любым коммерческим транспортом, чтобы покинуть Беларусь.
Канадские власти призывают своих граждан не ездить в республику в связи с произвольным применением местных законов, а также боевыми действиями между Украиной и Россией.
Опубликовано: Светлана Репина