МИД Италии готов поддержать создание спецтрибунала для России по Украине

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявил, что его страна не будет возражать против создания спецтрибунала по военным преступлениям на Украине.

Он отметил, что убийство безоружного населения следует рассматривать как военное преступление.

По словам Таяни, итальянская сторона не будет против создания специального трибунала ad hoc.

Он напомнил, что Италия не направляла оружие для ударов по российской территории и не объявляла России войну.