Хакеры из Killnet взломали сайт немецкой военной базы Рамштайн

Представители пророссийской группировки хакеров Killnet взяли на себя ответственность за взлом американской военной базы Рамштайн в Германии.

В результате взлома сайт перестал открываться. При попытке загрузить его появлялось сообщение об истекшем времени ожидания.

Из Берлина загружался только логотип Объединенного авиационного командования НАТО, но материалов на сайте не было.

Ранее лидер Killnet с ником Killmilk рассказал, что к группировке присоединились украинские хакеры из Phoenix.