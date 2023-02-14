Глава МИД Венгрии Сийярто попросил Беларусь помочь с урегулированием конфликта на Украине
2023-02-14 01:20
Глава МИД Венгрии во время визита в Минск обратился к белорусским властям с призывом оказаться содействием в урегулировании украинского конфликта.
Он отметил, что для этого необходимо сделать все возможное, напомнив, что однажды в Минске уже проходили переговоры по Украине.
Сийярто признал, что его наверняка будут критиковать либеральные СМИ, однако точка зрения Венгрии не изменится.
По его словам, она заключается в сохранении открытых коммуникационных каналов, иначе надежды на мир не будет.
Опубликовано: Светлана Репина