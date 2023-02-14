«Яндекс» назвал причину масштабного сбоя своих сервисов
2023-02-14 01:30
Компания «Яндекс» выпустила пресс-релиз с объяснением причин масштабного сбоя своих сервисов.
По информации компании, нарушения в работе были связаны с неполадками, возникшими в сетевом оборудовании.
Речь идет о каскадном сбое, который последовал за выходом из строя граничного маршрутизатора из-за бага.
6 февраля в течение некоторого времени не работали сервисы «Яндекс.Диск», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Такси» и некоторые другие.
Опубликовано: Светлана Репина