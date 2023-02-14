«Яндекс» назвал причину масштабного сбоя своих сервисов

Компания «Яндекс» выпустила пресс-релиз с объяснением причин масштабного сбоя своих сервисов.

По информации компании, нарушения в работе были связаны с неполадками, возникшими в сетевом оборудовании.

Речь идет о каскадном сбое, который последовал за выходом из строя граничного маршрутизатора из-за бага.

6 февраля в течение некоторого времени не работали сервисы «Яндекс.Диск», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Такси» и некоторые другие.