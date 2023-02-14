Минюст РФ запретил праздновать День святого Валентина

2023-02-14 01:38

Российское Министерство юстиции приняло решение признать празднование Дня святого Валентина в стране нежелательным.

Это означает, что теперь россиянам запрещено отмечать этот праздник в общественных местах. 

В ведомстве посчитали, что этот праздник чужд русской культуре, подрывает семейные ценности и пропагандирует свободные отношения.

Более того, есть вероятность, что в РФ запретят фильмы, музыкальные композиции и компьютерные игры, в которых упоминается День любленных.

Опубликовано: Светлана Репина









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