Минюст РФ запретил праздновать День святого Валентина

Российское Министерство юстиции приняло решение признать празднование Дня святого Валентина в стране нежелательным.

Это означает, что теперь россиянам запрещено отмечать этот праздник в общественных местах.

В ведомстве посчитали, что этот праздник чужд русской культуре, подрывает семейные ценности и пропагандирует свободные отношения.

Более того, есть вероятность, что в РФ запретят фильмы, музыкальные композиции и компьютерные игры, в которых упоминается День любленных.