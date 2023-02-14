Еврокомиссия прогнозирует проблемы с заполнением газовых хранилищ к следующей зиме

Согласно экономическому прогнозу Еврокомиссии, в будущем возможен рост цен на природный газ.

Это может спровоцировать трудности с заполнением подземных хранилищ для формирования запаса на следующую зиму.

В докладе отмечается, что рост цен на сжиженный газ может произойти из-за открытия Китая и увеличения спроса.

Вместе с тем в ЕК считают, что угроза дефицита газа в Евросоюзе уже не такая серьезная, как несколькими месяцами ранее.