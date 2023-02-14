Сноуден: США создают панику вокруг сбитых воздушных объектов для отвлечения внимания от «Северных потоков»

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что США создают панику вокруг сбитых воздушных объектов с определенными целями.

По его словам, это необходимо Соединенным Штатам для отвлечения внимания от расследования взрывов «Северных потоков».

Сноуден отметил, что хотел бы, чтобы эти объекты оказались инопланетными, однако это явно не так.

Он рассказал, что искусственно вызванная паника вокруг воздушных объектов отвлечет репортеров от проведения собственных расследований взрывов газопроводов.