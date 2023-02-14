Rzeczpospolita: уголь в Польше подорожал на 100-200% за год

Издание Rzeczpospolita со ссылкой на Агентство по развитию промышленности сообщает, что за последний год уголь в Польше подорожал на 100-200%.

Журналисты отмечают, что добыча угля в стране сокращается, несмотря на заверения польских политиков в обратном.

При этом увеличивается импорт, поскольку спрос не соответствует предложению. В результате для энергетики уголь подорожал на 100%, а для теплоснабжения – на 200% за год.

Индекс цен на уголь для энергетики к концу 2022 года составил 535,13 злотых за тонну, а для теплоснабжения – 1193,24 злотого за тонну.