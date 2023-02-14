Премьер Канады Трюдо: в полетах объектов над Северной Америкой есть определенная закономерность

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в полетах неопознанных объектов над его страной и над США есть определенная закономерность.

По его словам, эта ситуация требует тщательного изучения. Он отметил, что Канада занимается поисками сбитого над ее территорией объекта.

Трюдо также подчеркнул, что канадская сторона использует дипломатические методы, чтобы получить больше информации по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что американские военные сбили китайский аэростат над территорией США, а затем еще несколько объектов.