Издание Asia Times пишет, что США рискуют лишиться роли главного игрока в НАТО, если продолжат поддерживать Киев.

Авторы материала напоминают, что Украина даже не является членом Североатлантического альянса.

В статье подчеркивается, что США заявляли о поддержке Украины ради сохранения НАТО, однако сами тайно подорвали «Северные потоки» ради собственной выгоды.

Такой поступок не мог не ударить по экономике Германии, и теперь можно представить себе реакцию ФРГ на действия союзника по Альянсу.