Издание Military Watch сообщает, что на Украине западным танкам предстоит столкнуться с лучшими российскими снарядами.

Ранее сообщалось, что украинские военные получат немецкие танки Leopard 2A6 и британские Challenger 2.

При этом Россия начала использовать снаряды «Свинец-2», которые на расстоянии в 2 км могут пробить броню толщиной до 830 мм.

Авторы статьи считают, что российские военные подготовились к появлению западных танков на поле боя.